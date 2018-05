Rinnovo Spalletti-Inter ormai vicinissimo: Steven Zhang dichiara che manca poco alla firma dell’allenatore sul nuovo contratto

Rinnovo Spalletti-Inter, ci siamo. Dopo la conquista del piazzamento in Champions League, la dirigenza nerazzurra è determinata a prolungare il rapporto con l’allenatore toscano. Questa sera, a Milano, è andato in scena un incontro forse decisivo, col tecnico pronto a firmare fino al 2021. Il consigliere interista Steven Zhang, figlio del patron Jindong, in serata ha parlato a riguardo: «Firmeremo presto, siamo pronti per finire tutto e arrivare al nostro traguardo, vedendo le cose giuste da fare in estate, soprattutto considerando il fatto che ci saranno partite in più la prossima stagione. Oggi abbiamo avuto questo incontro e programmeremo.» le dichiarazioni riportate da Sky Sport.

Zhang ha poi proseguito sulla stagione in arrivo: «Ottimista? Lo sono, ora siamo in Champions League, come farei a non esserlo. La gara contro la Lazio? Chi non ha emozionato, ogni fan nel mondo, interista o meno, aspettava di vedere quell’ultima partita, ora l’Inter è in Champions League e tutti dovrebbero essere contenti di questo, anche gli avversari, tutte le partite saranno più interessanti. I tifosi dell’Inter possono sognare? Non mi piace parlare di sogni, dobbiamo raggiungere risultati, ma dobbiamo farlo passo dopo passo, lavorare duro in ogni allenamento e non sognando una coppa ogni anno. Come abbiamo fatto in questi 120 anni per arrivare ad oggi e come abbiamo fatto in questa stagione, ottenendo risultati migliori. Domani Spalletti parlerà in conferenza stampa potrete chiedere di più direttamente a lui».