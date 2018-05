Spalletti raggiante: «Champions, è il paradiso. Rinnovo? Ha firmato Ancelotti, passerebbe inosservato»

Luciano Spalletti ha parlato a margine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter: Champions e rinnovo tra gli argomenti toccati coi cronisti presenti

Dopo la conquista del piazzamento in Champions League, l’Inter prepara il terreno per il prossimo futuro. Oltre ai nomi di mercato, c’è anche la questione rinnovo con Luciano Spalletti. Questa sera, al termine di un incontro tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra, dove era presente anche il ds Piero Ausilio, il tecnico si è lasciato andare a qualche battuta coi cronisti presenti.

«Stasera ci siamo visti per spartirci tutte le cene di quelli che non ci credevano – ha scherzato Spalletti ai microfoni di Sportitalia – Rinnovo? Ha firmato Ancelotti, se vi dico che ho firmato io passa inosservato, non sono nulla in confronto a lui. Si guarderà nei priossimi giorni. Io sono felicissimo, siamo dove volevamo essere e dove speravamo, si tocca il paradiso con un dito».