Rinnovo Spalletti, svelata la posizione della del club dopo il pesante KO in Galatasaray Juve: cosa filtra sul futuro del tecnico

La Juventus si ritrova a dover smaltire le scorie tossiche di una notte europea da incubo, segnata dal pesantissimo 2-5 subìto a Istanbul contro il Galatasaray. Un passivo di queste proporzioni, in un ambiente esigente come quello della Vecchia Signora, solitamente apre la strada a processi sommari e ribaltoni tecnici. Tuttavia, la linea societaria tracciata alla Continassa appare in netta controtendenza rispetto agli umori della piazza. Secondo quanto riportato con decisione da Sportmediaset, la batosta in terra turca non modificherà l’opinione dei dirigenti bianconeri sull’operato quotidiano di Luciano Spalletti.

Patto d’acciaio: insieme fino al 2028

La posizione dell’allenatore di Certaldo resta solidissima. Di conseguenza, il tema del rinnovo di contratto del mister rimane prioritario e non soggetto a ripensamenti emotivi dettati dal risultato del campo. La strategia del club è all’insegna della stabilità assoluta: anche nello scenario peggiore di una prematura eliminazione dalla Champions League, o di un’annata sportiva che potrebbe concludersi senza trofei in bacheca, il matrimonio non si interromperà. Spalletti e la Juve, infatti, continueranno insieme il loro percorso fino al giugno del 2028. Si tratta di una scelta forte, che blinda il progetto tecnico a prescindere dalle turbolenze del presente.

L’analisi della rosa: limiti strutturali

Alla base di questa decisione c’è una lucida analisi delle forze in campo. I vertici del club, con Damien Comolli a capo dell’area sportiva, sono convinti che il tecnico toscano non abbia grosse colpe sull’andamento altalenante di questa stagione. La valutazione, per quanto amara, è realista: la squadra, nella sua attuale composizione, non è ritenuta strutturalmente al livello di lottare per i massimi obiettivi, una condizione che persisterebbe a prescindere da chi siede in panchina. Per questo motivo, l’ex CT della Nazionale viene visto come la risorsa indispensabile per far crescere il gruppo, non come il problema da eliminare.