Rinnovo Spalletti, il tecnico ha convinto anche i più scettici del gruppo squadra! Svelati i dettagli del contratto pronto ad esser firmato

Luciano Spalletti è convinto che la rosa attuale abbia potenzialità enormi, specialmente se integrata con 5 o 6 innesti di valore, attingendo anche ai parametri zero. Il clima alla Continassa è radicalmente cambiato: l’armonia attuale ha convinto anche i calciatori inizialmente scettici, che preferivano profili come Raffaele Palladino. Il gruppo oggi segue con entusiasmo l’innovazione portata dal tecnico, consolidando un’autostima necessaria per blindare il quarto posto. A riportarlo è Tuttosport.

Al centro del villaggio bianconero restano figure fondamentali. Il centrocampista statunitense McKennie ha già firmato il suo rinnovo, mentre sono nel vivo le trattative per Vlahovic e Locatelli. Il mediano italiano è considerato il vero simbolo della gestione spallettiana, essendo stato elevato a un livello di rendimento mai raggiunto in precedenza.

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Il tecnico vuole essere al centro di ogni discorso di campo, convinto che se verrà assecondato nelle richieste, la squadra potrà trionfare in tempi brevi. La società è pronta ad accontentarlo, accelerando sulle operazioni in entrata per consegnargli una formazione pronta al debutto in Champions League. Nella Juve di oggi regna l’unità d’intenti per un futuro vincente. La firma sul contratto è ormai solo una formalità per sancire un legame che sta portando risultati insperati fino a pochi mesi fa.