Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari

Rinnovo Vergara, il Napoli vuole blindare il suo gioiello: ecco lo stato della trattativa e gli scenari possibili

Vergara è uno dei nomi più discussi del momento in Italia, complice la sua esplosione nelle ultime settimane e il gol spettacolare realizzato contro il Chelsea in Champions League. Prestazioni di questo livello hanno inevitabilmente alimentato le voci su un possibile rinnovo immediato con il Napoli, desideroso di blindare uno dei talenti più in crescita della rosa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, la situazione sarebbe meno imminente di quanto trapelato. Il prolungamento del contratto, con relativo adeguamento economico, dovrebbe essere affrontato soltanto verso la fine della stagione. Tra le parti non ci sono tensioni né problemi: si tratta semplicemente di una tempistica già programmata.

Il contratto attuale del classe 2003 è valido fino al 2030, un orizzonte temporale che permette al Napoli di muoversi con calma e serenità. La volontà comune è quella di proseguire insieme, ma ogni passo verrà compiuto nei tempi stabiliti, senza accelerazioni dettate dal clamore mediatico.