Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultime

Rinnovo Vlahovic, dialoghi riaperti: previsto a breve un nuovo summit con l’agente del serbo. Le ultimissime notizie

La Juventus sta vivendo una fase decisiva nella costruzione della rosa del futuro, puntando sulla continuità dei giocatori considerati centrali nel progetto tecnico. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club ha ufficializzato il rinnovo di Weston McKennie, uno dei protagonisti più affidabili della stagione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il centrocampista statunitense ha firmato fino al 2030, con un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione. Nonostante l’interesse di diversi club italiani ed esteri, la dirigenza bianconera ha scelto di blindarlo, proseguendo sulla linea già tracciata con il rinnovo di Kenan Yildiz: trattenere i talenti più importanti e costruire attorno a loro la Juventus del futuro.

La novità più significativa riguarda però Dusan Vlahovic. Dopo mesi di silenzio e mancanza di contatti, la Juventus ha riaperto il dialogo con l’entourage dell’attaccante serbo. Non c’è ancora un accordo all’orizzonte, ma il ritorno al tavolo rappresenta un cambio di passo rispetto all’autunno, quando la trattativa sembrava congelata.

La questione economica sarà centrale: il club vuole ridefinire la struttura salariale per gli anni a venire e dovrà trovare un’intesa sostenibile con il giocatore. Allo stesso tempo, peserà la sua importanza nel progetto tecnico della “Juve 2.0”. Un nuovo incontro tra le parti è atteso nei prossimi giorni, segnale di una volontà concreta di prolungare il rapporto.