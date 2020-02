Rinnovo Vlahovic, parla l’agente: «Avverrà molto presto»

Il procuratore di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, ha parlato del rinnovo del suo assistito con la Fiorentina: ecco le sue parole

Darko Ristic, procuratore di Dusan Vlahovic, ha parlato in un’intervista a calciomercato.it. Ecco le sue parole sul rinnovo con la Fiorentina.

VLAHOVIC – «Parlo spesso con il direttore Pradè, ritiene Dusan un calciatore importante per il presente e per il futuro del club. In questo momento siamo alla Fiorentina, il ragazzo è contento a Firenze e presto parleremo di rinnovo. In che tempi? Presto, davvero. In un mese ci siederemo a tavolino con il club per discutere ufficialmente di un nuovo contratto».