Rinnovo Zaniolo, si lavora per prolungare l’accordo fino al 2025. L’intenzione è quella di poter rimanere a lungo in giallorosso

L’intenzione di Zaniolo è quella di rimanere a Roma il più a lungo possibile, come ha confermato papà Ivan.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al rinnovo che il club giallorosso vuole proporre al giocatore numero 22. Le parti in causa vogliono assolutamente trovare un accordo, appena terminata l’emergenza ci sarà un incontro per definire meglio tutti gli accordi.