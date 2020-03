Rio Ferdinand: «Futuro Kane? Ci penseranno Juventus e Real Madrid»

Rio Ferdinand avvicina Harry Kane alla Juventus: le parole dell’ex giocatore sul futuro dell’attaccante del Tottenham

Rio Ferdinand ha sottolineato che Harry Kane, in caso di addio al Tottenham, potrebbe vestire la maglia della Juventus.

«Restando con gli Spurs potrà anche essere ricco, ma diventerebbe ricco ovunque e lì non avrebbe niente per essere ricordato, nessun trofeo. Non può rimanere seduto a guardare, se vuole andare in un grande club deve volerlo e se non dovesse scegliere questa strada ne uscirebbe devastato. Penso che sarebbe perfetto per il rilancio del Manchester United ma credo che ci penseranno anche la Juventus e il Real Madrid, soprattutto se volessero inserire un giocatore d’esperienza per far crescere i giovani talenti».