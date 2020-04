Ripartenza campionato e coppe: due le ipotesi sul tavolo. I dettagli

Il calcio europeo studia le strategie adatte per ripartire dopo l’emergenza Coronavirus: sono due le ipotesi sul tavolo

Il calcio europeo studia le strategie adatte per ripartire e tornare a giocare dopo che sarà terminata l’epidemia Coronavirus. Secondo il Corrirere dello Sport al momento ci sono due ipotesi sul tavolo. Un calendario parallelo o un calendario a blocchi.

Calendario parallelo

Nel weekend giocherebbero i campionati mentre Champions ed Europa League nei turni infrasettimanali, esattamente come prima della pandemia. A inizio giugno (la data può essere il 31 maggio come il 3 giugno) riprenderebbero i tornei nazionali che giocherebbero ogni 3 giorni fino alla quarta settimana di giugno quando riprenderebbero la Champions (martedì 23 e mercoledì 24) e l’Europa League (giovedì 25). Da lì in poi ci sarebbe la classica “alternanza”, fino a quando i tornei nazionali non finiranno.

Calendario a blocchi

Questo piano andrà in scena solo se si tornerà in campo a metà giugno. Verrebbero giocati tutti i tornei nazionali e poi le coppe europee. I campionati dovranno finire entro domenica 2 agosto e da lì in poi via alla Champions, con la finale in programma sabato 22 a Istanbul; il 19 agosto invece ultimo atto dell’Europa League a Danzica. Gli ottavi sarebbero accorciati (ovvero sempre un solo match in campo neutro per Inter-Getafe e Siviglia-Roma). Quarti e semifinali si giocherebbero normalmente con sfida di andata e ritorno.