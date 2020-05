Ripresa allenamenti Atalanta, ancora dubbi sul lavoro collettivo. Nel frattempo a Zingonia si lavora individualmente

Si continua a lavorare individualmente sui campi di Zingonia, anche se ci sono dubbi sulla ripresa collettiva. La società ancora non si è esposta ancora, ma al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

Poche certezze dunque, soprattutto in queste ore. Domani potrebbe arrivare un via libera, anche se sarà davvero complicato organizzare il tutto in poche ore. Nel frattempo gli orobici si allenano rispettando le regole e aspettando decisioni che, almeno per il momento, ancora non sono arrivate.