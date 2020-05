Ripresa allenamenti Atalanta, seduta mattutina per gli uomini di Gasperini. Ieri doppio allenamento, proseguono le attività

Continuano le attività al Centro Bortolotti di Zingonia. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, è scesa in campo ieri per una doppia seduta, come riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra.

Il club – si legge – continua la preparazione nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida formulate dal Governo. In queste ore la squadra continua ad allenarsi agli ordini di Gasperini, domani il tecnico potrebbe concedere un giorno di riposo.