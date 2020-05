Ripresa allenamenti Brescia, Lopez in quarantena. Si riparte lunedì

Ripresa allenamenti Brescia, Lopez in quarantena. Salvo altre sorprese si ripartirà con le sedute individuali programmate da lunedì

Il Brescia ancora non ha ripreso gli allenamenti. O meglio, ci si può allenare individualmente a Torbole, ma senza nulla di programmato, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Diego Lopez – si legge – è l’unico tecnico della serie A ancora in quarantena, dopo essere tornato in Uruguay prima di Pasqua. Lunedì potrà tornare a svolgere il proprio lavoro, ma ancora non c’è il via libera per le sedute collettive.