Ripresa allenamenti Genoa, oggi giorno di riposo per i rossoblù. Nella seduta di ieri partitella finale per gli uomini di Nicola

Un giorno di riposo meritato per la squadra di Davide Nicola. Il Genoa, come si legge su una nota diramata dal club, ha osservato oggi un giorno di stop in vista degli allenamenti collettivi di domani.

Nell’ultima seduta della settimana effettuata ieri c’è stata una partitella in famiglia, per poter ripartire in vista della ripresa ormai fissata per il 20 giugno.