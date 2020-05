Ripresa allenamenti Juventus, Dybala in campo nella seduta odierna: l’argentino vuole farsi trovare pronto in vista della ripresa

Paulo Dybala è tornato e vuole assolutamente fare la differenza. L’attaccante argentino, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vuole assolutamente riprendere ad allenarsi in vista dell’eventuale ripartenza.

La Joya, come si legge sulla rosea, sarà in campo anche nella seduta odierna alla Continassa. Corsa e scatti dopo un periodo davvero negativo, ma ora è il momento di tornare in campo.