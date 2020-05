Ripresa allenamenti Juventus, Higuain torna a Torino. Sarri scalda i motori, i bianconeri sono pronti a ripartire

La Juventus cerca di ripartire e di tornare gradualmente alla normalità. Mister Sarri – come riportato dal Corriere dello Sport – ha già scaldato i motori per l’eventuale ripresa del campionato.

Nel frattempo Higuain sta per tornare in Italia a bordo di un aereo privato dopo aver lasciato l’Argentina. Per il momento le voci di mercato si sono attenuate, ma il futuro del Pipita rimane incerto.