Ripresa allenamenti Lazio, tamponi negativi per i biancocelesti. Oggi giorno di riposo, da domani si riparte

Tutti i tamponi sono risultati negativi. La Lazio di Simone Inzaghi – come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi – è pronta per poter tornare in campo per gli allenamenti collettivi.

Manca soltanto il via alle attività di gruppo, ma già da domani la squadra capitolina potrà scendere in campo a Formello. Oggi ci sarà un giorno di riposo, ma da domani si ripartirà.