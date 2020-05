Ripresa allenamenti Milan, iniziano gli allenamenti a piccoli gruppi. Nei prossimi giorni potranno riprendere le partitelle

(dal nostro inviato Mario Labate) – Il Milan torna gradualmente alla normalità. I rossoneri, come raccolto dalla nostra redazione, hanno iniziato ad allenarsi in piccoli gruppi, senza partitelle in famiglia.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguito il secondo giro di tamponi, come previsto dal protocollo federale. I primi sono risultati tutti negativi. Successivamente la squadra guidata da mister Pioli potrà riprendere le attività anche con il pallone.