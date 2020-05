Ripresa allenamenti Napoli, gli uomini di Gattuso tornano in campo: domani o domenica la ripresa sui campi di Castel Volturno

Ripresa in piccoli gruppi, almeno per il momento. Il Napoli di Gennaro Gattuso tornerà in campo nelle prossime ore, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gli azzurri si alleneranno scaglionati: un gruppo scenderà in campo alle ore 11, mentre il secondo alle 14. In totale ci saranno due turni con 12 calciatori, in totale saranno 40 le persone che presenzieranno alle sedute, sempre rispettando le norme di sicurezza.