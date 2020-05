Ripresa allenamenti Napoli, torna il pallone: ma Callejon saluta. Lo spagnolo, in scadenza di contratto, non rinnoverà

Il Napoli ha ripreso ad allenarsi con il pallone. La squadra di mister Gattuso, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, prosegue gli allenamenti a Castel Volturno in vista dell’eventuale ripresa del campionato.

Bisogna però fare i conti con la situazione contrattuale di José Maria Callejon, in scadenza al termine della stagione. Il calciatore spagnolo, come riportato dal quotidiano, non rinnoverà il proprio accordo.