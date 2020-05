Ripresa allenamenti Roma, oggi giorno di riposo. Si attende il protocollo per poter riprendere con le sessioni di gruppo

Ancora un giorno di riposo, poi si deciderà. La Roma non si allenerà oggi a Trigoria, in attesa che il nuovo protocollo venga trasmesso alla Figc, come riportato da Tutto Mercato Web.

Appena il protocollo verrà girato a Roma, la squadra ripartirà con le sedute collettive. In caso di positività scatterà la quarantena all’interno di una struttura scelta dal club, ma non verranno sospesi gli allenamenti.