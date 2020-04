Ripresa allenamenti serie A, la Lazio in campo già dalla prossima settimana

Ripresa allenamenti serie A, la Lazio vuole tornare in campo già dalla prossima settimana, ma si attende il via libera

La Lazio e Simone Inzaghi non vogliono aspettare oltre e potrebbero tornare in campo già dalla prossima settimana, attendendo ovviamente il via libera dal nuovo decreto che verrà pubblicato a breve.

Ripartire subito – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – o il prima possibile. Le intenzioni ci sono, ora la compagine biancoceleste attenderà le nuove decisioni in merito alle restrizioni.