Ripresa allenamenti serie A, l’ipotesi: si ritornerà in campo prima? L’idea è quella di dare il via libera prima del 18 maggio

Un’ipotesi che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Serie A, come riportato da l’edizione odierna de La Repubblica, vuole anticipare i tempi: non più il 18 maggio, si spera di ricevere il via libera già per i prossimi giorni.

Molto dipenderà dalla curva dei contagi: se ci saranno dati confortanti le squadre potranno allenarsi in gruppi già da qualche giorno prima sulla data prevista del 18. In questo modo il campionato potrebbe ripartire già il 14 giugno.