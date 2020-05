Ripresa Bundesliga, domani giorno decisivo: in campo il 15 maggio, ma il tutto dipenderà dalle decisioni del Governo

Domani sarà un giorno davvero decisivo per il calcio tedesco e, per il classico effetto domino, anche per quello europeo.

L’agenzia Reuters ha aperto uno spiraglio incredibile nei confronti del calcio: a quanto pare il Governo tedesco darà il via libera alla ripresa della Bundesliga. La data prevista è quella del 15 maggio, visto che gli atleti e le squadre stanno effettuando già i secondi tamponi.