Ripresa Bundesliga, Germania divisa: gli ultras non vogliono giocare, ma il 9 maggio è stata fissata la data

La ripresa della Bundesliga si avvicina, così come il 9 maggio. Ma la Germania è completamente spaccata in due: gli ultras, infatti, non vogliono assolutamente scendere in campo.

La Merkel si pronuncerà giovedì per la possibile ripresa del massimo campionato, ma la polizia teme gli assembramenti fuori dagli stadi. Il calcio si fermerà di nuovo? Ai posteri l’ardua sentenza. A riportarlo è Tuttosport.