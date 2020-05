Ripresa Bundesliga, la decisione mercoledì. L’ok del ministro dell’Interno, si può giocare nel mese di maggio

Il ministro tedesco dell’Interno e dello Sport Horst Seehofer ha dato l’ok per riprendere a giocare. Le sue parole rilasciate alla Bild sono chiare: «Mi pare plausibile il calendario che propone la lega tedesca del calcio e appoggio una ripresa in maggio».

Mercoledì il calcio tedesco si riunirà per prendere la decisione definitiva, ma ormai si va verso il sì. Il protocollo medico, come già evidenziato, è stato accettato da tutte le parti in causa.