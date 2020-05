Ripresa Bundesliga, le prime due giornate verranno trasmesse in chiaro, la conferma arriva dal direttore di Sky Sports

La Bundesliga riparte e ci sono buonissime notizie per i tifosi delle squadre tedesche: come riportato da Jacques Raynaud, direttore di Sky Sports, le partite della 26esima e della 27esima giornata verranno trasmesse in chiaro.

Un modo per intrattenere tutti i tifosi in un momento complicato: con gli stadi chiusi i tifosi tedeschi potranno seguire le proprie squadre direttamente da casa, senza nessun abbonamento.