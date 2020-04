Ripresa campionati, si può giocare fino al 3 agosto per definire le classifiche di questa stagione. Serie A spaccata sulla decisione

Il tempo per poter tornare in campo e terminare la stagione c’è, ora abbiamo anche la data definitiva. C’è tempo fino al 3 agosto per poter definire al meglio tutte le classifiche dell’attuale stagione.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione: le Federazioni e le Leghe sono state avvisate dalla UEFA, ma al momento in serie A c’è una netta spaccatura tra i vari club.