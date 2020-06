Ripresa Coppa Italia, Pioli vuole la riconferma. Ma potrebbe non bastare per rimanere sulla panchina rossonera

Il gruppo è con lui, lo abbiamo sentito ripetere più volte. La dirigenza però vorrebbe fare scelte differenti. Ad ogni modo Stefano Pioli cercherà di conquistare la finale in un match quasi impossibile, visto il risultato dell’andata e la mancanza di un uomo chiave come Zlatan Ibrahimovic.

L’ambizione dei rossoneri è quella di strappare una qualificazione alla finale dopo una stagione fatta più di bassi che di alti. Servirà praticamente un mezzo miracolo e potrebbe anche non bastare. Pioli però farà i conti prima con i suoi e poi con una società che al momento non lo vuole come futuro allenatore dei rossoneri. E i segnali sono stati chiarissimi.

COME ARRIVA IL MILAN – Domani la squadra si allenerà a Milanello, poi ci sarà la partenza verso Torino. Due le assenze pesantissime: oltre a Ibrahimovic il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Hernandez. Il ruolo di prima punta sarà dunque occupato da Ante Rebic.

Solito 4-2-3-1 per i rossoneri, con Kessie e Bennacer a comporre il centrocampo. Dietro l’unica punta agiranno probabilmente Paquetá, Çalhanoğlu e Bonaventura. Pochissimi dubbi anche in difesa: davanti a Donnarumma andranno Conti, Romagnoli, Kjaer e Calabria.