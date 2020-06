Ripresa Coppa Italia, Sarri «deve» vincere. In attacco tutto su CR7, con Paulo Dybala pronto a supportare il portoghese

Vincere è l’unica cosa che conta. Lo si sente spesso in casa Juventus, ma questa frase può assumere contorni completamente diversi in vista della sfida di Coppa Italia. Maurizio Sarri sarà quasi obbligato a conquistare la finale, non tanto per le pretese dei bianconeri tanto per una sua ambizione personale.

Serve una finale per dare fiducia all’ambiente, che un pochino si è distaccato dall’ex tecnico di Chelsea e Napoli. Un bel banco di prova anche per la ripresa del campionato e per poter distanziare una Lazio battagliera, che difficilmente mollerà la presa. Almeno nelle prime giornate di campionato.

COME ARRIVA LA JUVE – I bianconeri arrivano a questa semifinale di ritorno con diversi dubbi da risolvere. In difesa Cuadrado sembra essere favorito su Danilo, ma il colombiano potrebbe essere utilizzato anche come esterno alto. L’attacco sembra essere quasi fatto: Douglas Costa e Dybala a supporto di Cristiano Ronaldo.

A centrocampo pochissimi dubbi: Bentancur sarà il regista basso con Khedira e Matuidi a supportare il numero 30 bianconero. In porta si rivedrà invece Gigi Buffon, con Bonucci, Chiellini e Alex Sandro a completare il pacchetto difensivo.