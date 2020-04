Ripresa dei campionati, la proposta della Premier: aumentare le sostituzioni a 5

Secondo il Corriere dello Sport la Premier League starebbe pensando di aumentare a cinque le sostituzioni permesse

Oggi sarà una giornata importante per il calcio inglese visto che ci sarà un vertice a cui prenderanno parte i 20 club di Premier League, oltre ai rappresentanti di Football Association, Football League, arbitri, allenatori e sindacato dei calciatori.

Anche in Inghilterra il rischio è che i giocatori siano costretti a giocare ogni 3 giorni compiendo un vero tour de force. Per questo motivo le parti interessate starebbero pensando una proposta: aumentare il numero di sostituzioni disponibili per ogni partita da 3 a 5, in modo da limitare il dispendio di energie da parte degli atleti che sarebbero messi a dura prova con impegni ravvicinati.