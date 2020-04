Ripresa La Liga: due protocolli medici per il calcio spagnolo, preparate tutte le misure per poter tornare in campo

La Liga spagnola è pronta per poter tornare in campo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle misure che il calcio iberico vuole prendere per poter tornare immediatamente in campo.

Preparate le misure – si legge – per gli allenamenti. Le partite, come prevedibile, saranno a porte chiuse. Lentamente il calcio cerca di ripartire, cercando di convivere con l’emergenza coronavirus.