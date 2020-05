Ripresa Liga, da lunedì si riparte con gli allenamenti di gruppo. In Spagna si attende soltanto il via libera da parte del Governo

Si riparte anche in Spagna. La Liga è pronta per poter tornare in campo e nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera da parte del Governo per gli allenamenti di gruppo.

Come riportato da AS, in questi giorni sono previsti i test sierologici e i tamponi per le squadre. Dopo tutti gli esami del caso probabilmente verrà dato il via libera per poter tornare in gruppo.