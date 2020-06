Ripresa Liga, il Ministro dello Sport: «Via libera, ma senza pubblico». Al momento si riparte, ma senza tifosi sugli spalti

José Manuel Rodriguez Uribes, ministro della Cultura e dello Sport spagnolo, è intervenuto per spiegare come sarà il calcio post covid in Spagna. Al momento non ci saranno i tifosi:

«Il calcio deve riprendere senza pubblico sugli spalti. Bisogna mettere al primo posto la salute e far sì che tutti i club giochino nelle stesse condizioni, si comincerà con le partite a porte chiuse».