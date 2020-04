Ripresa Ligue 1, ci sono già le date: in campo il 3 giugno. E dalla Francia rilanciano, il 23 agosto partirà la nuova stagione

In Francia hanno le idee chiare, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa indica già le date per la ripresa della Ligue 1, a quanto pare si scenderà nuovamente in campo il 3 giugno.

Non solo, dalle indiscrezioni che arrivano ci sarebbe già la data della prossima stagione, ovvero il 23 agosto. Il tutto dipenderà però dalle decisioni che verranno prese dal Governo.