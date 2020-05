Ripresa Premier League, i club dovranno rimborsare le TV: anche se si tornerà in campo in ballo ci sono 340 milioni di sterline

Ben 340 milioni di sterline in ballo. La Premier League anche in caso di ripresa dovrà versare alle televisioni circa 387 milioni di euro.

A riportare la notizia è la BBC: le partite non si svolgeranno come previsto, con orari differenti rispetto a quanto previsto dal contratto iniziale. I patti, dunque, non sono stati rispettati: anche in caso di ripresa i club e il campionato dovranno far fronte ad ulteriori perdite.