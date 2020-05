Ripresa Premier League, oggi il possibile via libera agli allenamenti. In Inghilterra si lavora per la ripresa, si parla anche di mercato

Si riparte con gli allenamenti? Chissà. In Premier League si lavora per capire come ripartire: domani si decidono le date della ripartenza e della conclusione del campionato, mentre oggi ci sarà la decisione sulle sedute collettive.

Sul tavolo, come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, anche le date della prossima stagione: il nuovo campionato potrebbe ripartire dal 12 settembre.