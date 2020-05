Ripresa Premier League, Rose non ci sta: «La vita è in pericolo»

Ripresa Premier League, Danny Rose si oppone: il difensore del Newcastle non è d’accordo con la ripartenza del campionato

Danny Rose, difensore del Newcastle, non vuole assolutamente riprendere il campionato. Il calciatore delle Magpies ha dubbi in merito alla ripresa, come dichiarato su Instagram:

«Sono triste che le persone si ammalino e siano colpite dal virus. Le vite delle persone sono in pericolo e il calcio non dovrebbe nemmeno essere menzionato fino a quando i numeri della pandemia non saranno scesi in modo massiccio. Ho ascoltato l’annuncio del governo: niente calcio fino al 1° giugno o qualcosa del genere. Ma nemmeno questo mi interessa».