Ripresa Premier League, tanti i dubbi da parte dei club: continuano le discussioni, si allontana la ripartenza del campionato

Continua la discussione in Premier League per la ripresa del campionato. Il Daily Mail – tabloid inglese – cerca di fare il punto sulla situazione riguardo le scelte: «Questo potrebbe costare delle vite», questo il titolo in prima pagina.

Le società hanno molti timori a riguardo e potrebbero optare per una decisione differente: il tutto dipenderà anche dalle scelte da parte del Governo inglese.