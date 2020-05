Ripresa serie A, 127 partite in 50 giorni per chiudere il campionato. Si ritorna in campo, ora bisogna stabilire le date

Sono giornate piene. Il via libera da parte del Governo è arrivato, ma ora il calcio italiano dovrà capire come ripartire. Ci sono pochi punti fermi, tra cui le 127 partite da giocare in ben 50 giorni, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport.

La Coppa Italia – si legge – partirà il 13 giugno, mentre la serie A ripartirà sette giorni più tardi. La fine del campionato ci sarà entro il 2 agosto.

E in caso di ulteriore stop cosa potrà accadere? Ci sono già le due ipotesi: o cristallizzazione della classifica, oppure si procederà con playout e playoff.