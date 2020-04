Ripresa Serie A, Bergonzi: «Cinque cambi? Sono d’accordo»

La proposta di aumentare il numero dei cambi alla ripresa della Serie A trova d’accordo l’ex arbitro Bergonzi

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com, è d’accordo con la possibilità di aumentare il numero dei cambi in considerazione che le tante partite ravvicinate potrebbero creare problemi seri alle rose meno attrezzate.

«Le squadre che hanno rose ridotte (e non sono poche in Serie A), che non hanno giocatori di primo livello, auspicano che sia possibile. Al momento però non c’è nessuna indicazione ufficiale in merito. Credo che sia una cosa saggia, dato l’impegno ogni tre giorni. Tutto questo però dipende dalla FIFA, dagli organi competenti, non so se sarà fatto. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai verificatasi, bisogna trovare tutte le soluzioni che permettano un campionato regolare».