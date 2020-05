Ripresa Serie A, dopo l’incontro Figc-Cts la palla passa a Conte. Le ultime

Dopo l’incontro tra la FIGC e il comitato tecnico-scientifico la palla passa a Conte. Rimangono dubbi sul modello tedesco

Come era lecito aspettarsi l’esito dell’incontro tra FIGC e comitato tecnico scientifico si saprà solo nelle prossime ore. Forse nei prossimi giorni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il confronto di ieri con la Federcalcio è stato lungo e ricco di domande, ma alla fine gli scienziati hanno solo annunciato, come da copione, di voler scrivere la loro valutazione al ministro della salute Roberto Speranza. A quel punto, il documento sarà girato al ministero dello Sport, che deve scrivere il protocollo degli allenamenti di squadra.

Il Cts potrà dare un ok agli allenamenti collettivi oppure per il momento si potrebbe andare avanti solo con il lavoro individuale (bocciatura). Tutto questo percorso formale però dovrà passare sotto le mani del premier Giuseppe Conte, che vuole avere l’ultima parola sulla vicenda. La Rosea sottolinea che c’è stata una riconciliazione sul fronte sportivo: nell’incontro con il Cts c’era anche la Federazione Medico-Sportiva rappresentata dal suo presidente Maurizio Casasco. Con il presidente federale Gabriele Gravina c’è stato un gioco di squadra.

I problemi più dibattuti durante l’incontro? I soliti. Cosa fare in caso di nuova positività? Gli scienziati non sono convinti del modello tedesco. L’altra questione più discussa è stata quello della disponibilità di tamponi e test sierologici in Lombardia, che ha quattro squadre in serie A. Un problema che però si spera superabile nel giro di pochi giorni.