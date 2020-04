Ripresa serie B, il dubbio dei medici. Spaccatura sul protocollo

Ripresa serie B, il dubbio dei medici del campionato cadetto. Spaccatura sul protocollo, non tutte le società possono rispettarlo

C’è dubbio sul protocollo, tanto da portare ad una spaccatura. I medici della serie B, come riportato dall’edizione in edicola oggi de Il Mattino, non sono d’accordo sulle regole che i club del campionato cadetto dovranno rispettare.

Dubbi sul protocollo – si legge – proposto dalla Commissione Federale: non tutte le società possono rispettare le condizioni. Una situazione davvero complessa che rischia di portare avanti ulteriori polemiche.