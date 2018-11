Tempi duri per Pjaca: lontano il riscatto viola, anche la Juve lo ha scaricato

Fiorentina: Pjaca deludente, si allontana il riscatto in vista della prossima stagione. Il croato, in prestito dalla Juve, non convince più nemmeno i bianconeri, già pronti a scaricarlo…

Il destino di Marko Pjaca è nebuloso e parecchio indefinito: l’attaccante croato, arrivato in prestito oneroso per 2 milioni di euro in estate alla Fiorentina dalla Juventus, non ha finora trovato granché costanza di rendimento (e nemmeno tanto spazio) nella squadra viola. Su di lui pende un diritto (non obbligo) di riscatto da 20 milioni di euro e, stando alle ultime, molto difficilmente la Fiorentina deciderà di esercitarlo a fine stagione: una decisione definitiva in tal senso verrà ovviamente presa solo in primavera, ma dovesse perdurare la situazione attuale dell’attaccante croato, non propriamente al top di prestazioni nei suoi primi mesi a Firenze, non ci sarebbero poi tanto dubbi da parte della dirigenza gigliata, soprattutto considerando il costo di riscatto a bilancio accordato per lui.

Sarebbe un gran problema anche per la Juventus che, lo ricordiamo, per Pjaca aveva stabilito un diritto di controriscatto in caso di riscatto viola da 28 milioni di euro. Neanche a dirlo, al momento i bianconeri non avrebbero assolutamente intenzione di muovere un dito per il giocatore, che si sperava potesse tornare ai livelli dei tempi della Dinamo Zagabria dopo il bruttissimo infortunio di oltre un anno fa, ma che per ora ha sinceramente deluso le aspettative. La Juve si augura anzi che sia la Fiorentina ad esercitare il proprio riscatto, così da incassare 20 milioni da investire altrove ma, ad oggi, sembra proprio che il croato possa tornare a Torino e non certo per restarci. Si prospettano mesi decisivi.