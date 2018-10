Marko Pjaca smentisce le parole uscite qualche giorno fa in cui si paragonava a Neymar o Eden Hazard: il giocatore croato chiarisce su Twitter

«Adesso punto ad essere tra i più forti nel mio ruolo. Al momento i migliori sono Neymar e Hazard. Io posso stare in mezzo a loro. Se non ci sono ancora è solo a causa degli infortuni». Queste le parole di Marko Pjaca in un’intervista uscita qualche giorno fa; dichiarazioni importanti che però, a qualche giorno di distanza dalla loro diffusione, trovano la secca smentita da parte del giocatore della Fiorentina.

Il croato classe 1995, tramite il proprio account Twitter, ha chiarito così le parole dell’intervista: «Dopo un po’ di giorni e dopo che molti media croati e italiani hanno ripreso l’intervista in allegato, io vorrei puntualizzare che non ho mai detto “se non avessi avuto l’infortunio sarei allo stesso livello di Neymar o Hazard” o “io diventerò il migliore giocatore al mondo nella mia posizione” o qualcosa di simile. Chiunque mi conosce può garantire che in vita mia non è mai uscito niente di simile dalla mia bocca. Io rispetto tutti, compreso me stesso, ma cose del genere non le sentirete mai da me».