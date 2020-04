Riscatto Sensi, Conte ha dato il via libera: pronti 20 milioni

Riscatto Sensi, Antonio Conte ha dato il via libera: pronti 20 milioni per potersi assicurare il centrocampista neroverde

Antonio Conte ha dato il via libera: Stefano Sensi verrà riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro, come si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La formula con la società neroverde – si legge – dovrà essere rivista, ma ovviamente i nerazzurri sono conviti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni fisiche, che hanno segnato gli ultimi mesi del giocatore, ma il giocatore e la società sembrano aver trovato l’accordo definitivo.