Riscatto Sensi, l’Inter ha trovato il suo centrocampista. Ma il giocatore piace anche in Premier League, Conte non vuole lasciarlo partire

Un Sensi ritrovato e corteggiato. L’Inter trova il suo centrocampista del futuro, anzi ritrova un elemento fondamentale per lo scacchiere di Antonio Conte, come riportato dall’edizione del Corriere dello Sport.

In prestito dal Sassuolo – si legge – a fine campionato l’Inter lo riscatterà. Piace a Conte, ma piace soprattutto in Premier League. I nerazzurri però non vogliono lasciarlo partire.