Risultati e classifica Serie B: accorcia la Reggina, in coda perdono tutte

Risultati e classifica Serie B: la Reggina di Pippo Inzaghi accorcia le distanze dal primo posto, in coda perdono le ultime tre

L’ultima giornata di Serie B ha visto il Frosinone uscire con uno 0-0 dallo Stirpe nel match giocato contro il Pisa, dopo che in settimana i ciociari avevano regolato per 3-0 la Reggina nello scontro diretto. Proprio i calabresi, guidati da Pippo Inzaghi, hanno avuto l’occasione di accorciare in classifica. Il rigore di Hernani vale l’1-0 a Como (che continua a rimanere invischiato nella zona rossa della classifica) e il -4 dalla vetta. In coda, oltre ai lariani, escono sconfitti dai rispettivi match anche il Perugia (decisivo per il Cagliari Pavoletti all’81’ dopo che gli umbri avevano rimontato un doppio svantaggio) e il Cosenza (ko 2-0 a Venezia). Smuove la classifica la SPAL di Daniele De Rossi, che con l’1-1 con il Palermo si porta al 17esimo posto grazie al secondo pareggio consecutivo. 0-0 in Sudtirol-Ternana e Ascoli-Genoa, mentre al Benevento di Cannavaro basta la rete di Tello al Cittadella per il secondo successo consecutivo. Il Bari schianta il malcapitato Modena per 4-1 e blinda per ora il terzo posto, mentre ieri il Parma ha regolato il Brescia a domicilio con le reti di Man e Bonny.

I RISULTATI

Cagliari-Perugia 3-2

Sudtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

Ascoli-Genoa 0-0

SPAL-Palermo 1-1

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Bari-Modena 4-1

Frosinone-Pisa 0-0

Brescia-Parma 0-2

LA CLASSIFICA

Frosinone 36

Reggina 32

Bari 29

Genoa 27

Parma 26

Ternana 26

Brescia 24

Pisa 23

Sudtirol 23

Ascoli 22

Cagliari 22

Benevento 21

Modena 21

Palermo 20

Venezia 19

Cittadella 19

SPAL 17

Cosenza 17

Como 16

Perugia 13