Risultati e classifiche Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti della seconda giornata. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla seconda giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre: tutti i risultati, le classifiche e i marcatori delle partite. Subito match importantissimo per l’Inter, in campo sul terreno di De Zerbi contro lo Shakhtar, mentre a seguire toccherà ai cugini del Milan la delicata sfida contro l’Atletico Madrid. Piatto forte sarà però la supersfida tra Psg e Manchester City. Mercoledì l’Atalanta ospita lo Young Boys e la Juve affronta i campioni in carica di Tuchel.

GIRONE A

Paris Saint Germain-Manchester City ore 21.00

Lipsia-Brugge ore 21.00

Classifica: Manchester City 3, Paris Saint Germain 1, Brugge 1, Lipsia 0

GIRONE B

Porto-Liverpool ore 21.00

Milan-Atletico Madrid ore 21.00

Classifica: Liverpool 3, Atletico Madrid 1, Porto 1, Milan 0

GIRONE C

Ajax-Besiktas LIVE 2-0 (17′ Berghuis, 43′ Haller)

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona ore 21.00

Classifica: Borussia Dortmund 3, Ajax 3, Sporting Lisbona 0, Besiktas 0

GIRONE D

Shakhtar Donetsk-Inter LIVE 0-0

Real Madrid-Sheriff Tiraspol ore 21.00

Classifica: Sheriff 3, Real Madrid 3, Inter 0, Shaktar Donetsk 0

GIRONE E

Bayern Monaco-Dinamo Kiev 29/09 ore 21.00

Benfica-Barcellona 29/09 ore 21.00

Classifica: Bayern Monaco 3, Dinamo Kiev 1, Benfica 1, Barcellona 0

GIRONE F

Atalanta-Young Boys 29/09 ore 18.45

Manchester Utd-Villarreal 29/09 ore 21.00

Classifica: Young Boys 3, Villarreal 1, Atalanta 1, Manchester United 0

GIRONE G

Wolfsburg-Siviglia 29/09 ore 21.00

Salisburgo-Lille 29/09 ore 21.00

Classifica: Siviglia 1, Salisburgo 1, Lille 1, Wolfsburg 1

GIRONE H

Zenit-Malmoe 29/09 ore 18.45

Juventus-Chelsea 29/09 ore 21.00

Classifica: Juventus 3, Chelsea 3, Zenit 0, Malmoe 0