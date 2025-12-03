Risultati Premier League, gol e spettacolo negli anticipi! Haaland da record, ma il City rischia la rimonta contro il Fulham. La doppietta in rovesciata di Romero salva gli Spurs

Risultati Premier League, negli anticipi succede di tutto: record di Haaland nel 5-4 al Fulham, rovesciata e doppietta di Romero che salvano il Tottenham

Il turno infrasettimanale di Premier League ha offerto uno spettacolo senza limiti nei tre anticipi della 14ª giornata, con serate pirotecniche a Londra e Newcastle. Dopo l’1-0 dell’Everton sul campo del Bournemouth, deciso dal ritorno al gol di Jack Grealish, a segno al 78’ dopo due mesi di digiuno – sono state Fulham Manchester City e Newcastle Tottenham a infiammare la notte inglese.

Fulham City, da 0-3 al rischio rimonta: finisce 5-4 per Guardiola

Allo stadio Craven Cottage, la sfida si accende subito: Erling Haaland impiega 17 minuti per firmare il suo 100° gol in 117 partite di Premier, diventando il più veloce di sempre a raggiungere la tripla cifra. Il City prende il largo con Reijnders e Foden, portandosi sul 3-0 e dando la sensazione di avere il match in pugno.

Il Fulham, però, non molla: Smith-Rowe accorcia prima dell’intervallo. Nella ripresa Foden firma il 4-1 e un’autorete di Berge porta gli ospiti sul 5-1, ma i Cottagers restano incredibilmente in partita. Iwobi sigla il 2-5, poi una doppietta di Chukwueze riapre completamente la gara fino al 4-5. Il finale è un assalto totale dei padroni di casa, che sfiorano una rimonta epica senza riuscire a completarla.

Newcastle-Tottenham, Guimarães segna… e Romero risponde due volte

Folle anche il match del St. James’ Park, dove Newcastle e Tottenham si sfidano in uno scontro diretto di metà classifica. A sbloccarlo è Bruno Guimarães al 71’, ma gli Spurs reagiscono subito: Cristian Romero trova il pari sette minuti dopo. Il finale è un turbine di emozioni.

All’86’, dopo revisione VAR, viene assegnato un rigore ai Magpies che Anthony Gordon trasforma per il 2-1. Sembra finita, ma al 95’ è ancora Romero a colpire: rovesciata splendida dal limite dopo un corner respinto e 2-2 definitivo.

Oggi altre sei gare della quattordicesima giornata

Dopo la scorpacciata di gol degli anticipi, la Premier torna in campo con il resto del programma: Arsenal Brentford, Brighton Aston Villa, Wolves Nottingham Forest, Burnley Crystal Palace, Liverpool Sunderland e Leeds Chelsea quasi completano il quadro della 14ª giornata che si chiuderà domani con Manchester United West Ham.